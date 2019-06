Quinté + : la dernière minute du Prix Jean Victor

publié le 01/06/2019 à 07:54

Les chevaux s'élanceront au départ du Prix Jean Victor à l'hippodrome d'Auteuil ce samedi 1er juin, à 15h15. L'épreuve se déroulera sur 4.400 mètres et verra courir 14 partants.



Le n°10, Amijenka, cote entre 9 et 11/1.

Il est régulier, en forme et bien engagé au poids. J’aime bien.

Le n°3, Dernier Cri, cote entre 5 et 7/1.

Il fait l’arrivée quand il ne tombe pas. Espérons.

Le n°6, Al Roc, cote entre 12 et 13/1.

Je le préfère sur du lourd mais il a pour lui son expérience de ces handicaps.



Le n°2, Chahuteur, cote entre 11 et 13/1.

Il vient de décevoir. Son entourage en espère une réhabilitation mais n’est pas certain de son coup. À voir.



Le n°8, Surdoué De Ballon, cote entre 9 et 10/1.

Une écurie en forme et une chance logique.



Le n°4, Cafertiti, cote entre 12 et 14/1.

Il alterne les bonnes et les moins bonnes performances et je préfère sur des pistes plus alourdies. Affaire d’impression encore.



Le n°1, Buck's Bank, cote entre 10 et 12/1.

Finalement ma dernière minute malgré son poids élevé. Je l’ai placé un peu loin car il a une performance de choix au début de l’année. Méfiance.



Le n°5, Go For De Houelle, cote entre 7 et 9/1.

Il sera joué mais il est lui aussi irrégulier.

La dernière minute :

