Quinté + : la dernière minute du Prix Spumate

publié le 04/03/2019

Les courses ont lieu ce lundi 4 mars à Fontainebleau pour le Prix Spumate. Une course de haies de 3.550 mètres. Départ vers 13h45. 15 partantes de 4 et 5 ans. À noter que le 3 est non partant.



Le 13 : Sagaline

Le 2 : Lady Linda



Le 1 : Sainte Gaya

Le 4 : Ebonite



Le 5 : Matriark



Le 14 : Fleur de La Roque



Le 9 : Terre de Lune



Le 6 : Foja

La dernière minute

