Quinté + : la dernière minute du Prix Karcimont

Les courses ont lieu ce dimanche 3 mars à Auteuil. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Maurepas. 3ème course. Départ vers 15h15. 15 partants. La rentrée et donc toujours des incertitudes sur la forme et les motivations des concurrents hélas



Le 2 : Cafertiti

Cote entre 7 et 8/1. Il rentre donc mais c’est un spécialiste des quintés et je l’aime bien.

Le 4 : Babbo Natale

Cote entre 7 et 9/1. Cela paraît une course visée . On en parle en bien.

Le 13 : Vif ardent

Cote entre 15 et 16/1. Un outsider que son entourage aurait préféré voir en seconde épreuve. Mais l’an dernier , il avait fait une belle rentrée.



Le 11 : Abaya du Mathan

Cote entre 13 et 14/1. Je le préfère à son compagnon d’écurie qui est plus donné. Affaire d’impression.



Le 14 : Duo d'enfer

Cote entre 10 et 12/1. Il vient de surprendre à Pau . J’en espère une confirmation.



Le 8 : Dernier cri

Cote entre 13 et 15/1. Une écurie sérieuse.



Le 10 : Cheb de Kerviniou

Cote entre 15 et 16/1. Ma dernière minute . Il n’est peut -être pas à 100% mais je le trouve bien engagé.



Le 9 : Radiologue

Cote entre 14 et 15/1. Pour moi une chance théorique mais son entourage n’est pas chaud. À voir.

