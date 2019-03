Quinté + : la dernière minute du Prix de Stockholm

publié le 01/03/2019 à 06:23

Les courses ont lieu ce vendredi à Cagnes-sur-Mer en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Stockholm. 1ère course. Départ vers 13h45. 15 partants. Une épreuve intéressante avec des chevaux bien connus maintenant qui s’élancent tous au même poteau des 2.925 m.



Le 15 : Viking d'Hermès

Cote entre 3 et 5/1. Une pendule ! 9 fois sur 10 à l’arrivée sur ce parcours et de nouveau bien engagé.

Le 13 : Aprion

Cote entre 11 et 12/1. Je l’ai vu plutôt malheureux la dernière fois. À reprendre avec intérêt.

Le 8 : Voeland

Cote entre 9 et 10/1. Il gagne rarement mais c’est sa catégorie ici.



Le 14 : Auch

Cote entre 9 et 10/1. Il me paraît bien engagé ici mais il débute à Cagnes. Méfiance quand même.



Le 5 : Bolt

Cote entre 7 et 9/1. Il est toujours aux portes des quintés. On ne peut le recommander, ni l’éliminer.



Le 9 : Colonel Bond

Cote entre 7 et 9/1. Il est chuchoté pour cette épreuve mais je ne suis, peut-être à tort, pas plus chaud que cela.



Le 1 : Carlo de Carsi

Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute. Finalement il a très bien couru les 2 dernières fois et c’est un bel outsider contre de tels adversaires.



Le 7 : Athena des Ravaux

Cote entre 16 et 18/1. C’est un Ensch. On doit quand même se méfier même si sa forme est douteuse.

