Quinté + : la dernière minute du prix Gaston Branère

publié le 27/04/2017 à 06:30

La course du jeudi 27 avril a lieu à l’hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix Gaston Branère sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice sur une distance de 3.600 mètres. Les pronostics de Claude Piersanti :





Le 5, Polimix

Le 3, Touz Break

Le 10, Angel’s Share

Le 6, Olympic Torch

Le 9, Quiliano

Le 1, Hurkhan

Le 14, Nikodam

Le 11, Happy Angel

La dernière minute

Le 6, Olympic Torch. Il fait partie des concurrents les plus aguerris, et de plus c'est un spécialiste de la piste sur laquelle il vient de rentrer de façon remarquable. Il s'annonce largement compétitif.