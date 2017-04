Quinté + : la dernière minute du Prix d'Auxerre

publié le 25/04/2017 à 06:40

La course du mardi 25 avril a lieu à l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix d'Auxerre sera donné à 13h47. Quelque 17 partants sont en lice sur une distance de 2.500 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 5, Max La Fripouille

Cote entre 4 et 6/1. Il reste sur trois 2èmes places, dont la dernière malheureuse. Il ne devrait pas taper loin encore.

Le 12, Dagobert Duke

Cote entre 7 et 8/1. Ma dernière minute. Lui aussi vient d'être gêné dans une course similaire. Même s'il préfère une distance plus longue, sa place est à l'arrivée ici.



Le 2, Chill Wind

Cote entre 10 et 12/1. On change de jockey et c'est Pauline Prod'homme cette fois. C'est la forme.



Le 7, Astronomy Alfred

Cote entre 12 et 14/1. Il vient de terminer 5ème de la course de référence. Sur sa lancée.



Le 8, Veslove

Cote entre 10 et 12/1. Christophe Soumillon le reprend après sa modeste rentrée. Essayons nous aussi.



Le 6, Running Waters

Cote entre 12 et 14/1. Elle approche de sa meilleure condition. Bon outsider.



Le 3, Spirit's Revench

Cote entre 14 et 16/1. Il descend un peu de catégorie. Cela me ferait plaisir pour son entourage s'il faisait l'arrivée.



Le 14, My Sweet Lord

Cote entre 14 et 15/1. Pour une place. Un outsider, comme d'autres.

La dernière minute

Le 12, Dagobert Duke. C'est un bon élément qui vient d'être malheureux et que Gregory Benoist, son cavalier, connaît maintenant très bien. Il est certes plus confirmé sur des distances plus longues mais il a déjà bien fait sur un tracé similaire. C'est donc une bonne possibilité, je crois, pour faire l'arrivée de cette troisième épreuve de la journée.