Quinté + : les favoris du Grand National du trot

publié le 26/04/2017 à 06:20

La course du mercredi 26 avril a lieu à l'hippodrome de Toulouse. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du du Grand National du trot Paris-Turf sera donné à 13h47. Quelque 18 partants sont en lice sur une distance de 2.950 mètres. Les pronostics de Claude Piersanti :



Le 16, Brissac

Le 7, Baxter du Klau

Le 2, Very Very Fast

Le 9, Bon Copain

Le 11, Univers Solaire

Le 6, Venise Girl

Le 12, Buffalo de Beylev

Le 15, Ursa Major

Le bon favori

Le 16, Brissac. Il retrouve sa piste fétiche en pleine possession de ses moyens, il a le talent pour refaire son handicap de 25 mètres.