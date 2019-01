Quinté + : la dernière minute du Prix du Languedoc

publié le 21/01/2019 à 06:16

Le quinté de lundi 21 janvier 2019 : les courses ont lieu à Cagnes-Sur-Mer en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix du Languedoc. 2e course. Départ vers 13h45. 16 partants. Un petit prix de série en plat sans favori, sur la Psf et avec des chevaux moyens. Désolé, je fais vite, il y aura mieux dans la semaine...



N°3 : CAZALINE. Cote entre 5 et 6/1.

N°5 : LANANA. Cote entre 8 et 10/1.

N°9 : TABULARASA. Cote entre 13 et 14/1.



N°7 : SHOCKING BLUE. Cote entre 10 et 11/1.



N°2 : L'INDOMPTABLE. Cote entre 10 et 12/1.



N°10 : RANNAN. Cote entre 7 et 8/1.



N°13 : ZAK. Cote entre 14 et 15/1.



N°12 : ROVIGO. Cote entre 15 et 16/1.

La dernière minute !

N°2 : L'INDOMPTABLE.