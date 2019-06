Quinté + : la dernière minute du Prix du Bel Air

publié le 03/06/2019 à 05:18

Les chevaux s'élanceront au départ du Prix du Bel Air à l'hippodrome de ParisLongchamp ce lundi 3 juin, à 13h50. L'épreuve se déroulera sur 1.600 mètres et verra courir 17 partants. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



Le n°5, Richemont, cote entre 4 et 6/1.

Il vient de terminer second de la course de référence et il est sérieux . Une bonne préférence.

Le n°14, Meri Senshi, cote entre 9 et 10/1.

Ma dernière minute. Elle appartient comme le précédent à Gérard Augustin Normand et vient d’ailleurs de terminer dans son sillage. Elle peut encore progresser.

Le n°1, Tantpispoureux, cote entre 10 et 12/1.

Il a lui gagné cette course de référence mais est bien sûr pénalisé au poids.



Le n°8, Nuala, cote entre 9 et 10/1.

Une Fabre qui s’aguerrit et qui vient de terminer 3e de la même course de référence. Chance logique.



Le n°3, Katdar, cote entre 13 et 15/1.

Une seconde chance valable car il fait bien Longchamp.



Le n°12, Schhili, cote entre 14 et 16/1.

Lui découvre l’hippodrome mais il est dans une bonne dynamique. Méfiance.



Le n°4, Glenorchy, cote entre 16 et 17/1.

Il est difficile à situer mais il peut étonner. Affaire d’impression.



Le n°6, Marboot, cote entre 16 et 17/1.

En cas de défaillance.

La dernière minute :

