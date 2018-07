Quinté + : la dernière minute du Prix de Rethel

publié le 30/01/2017 à 06:32

La course a lieu le lundi 30 janvier à Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. 18 partants sont inscrits et le départ est donné à 13h47. Un Prix de série dans une course européenne cette fois avec un lot homogène et des concurrentes qui s'élancent toutes au même poteau. Voici le choix de Bernard Glass :





Le 7 : Riviera AS (ITY)

Cote entre 5 et 6/1. Elle reste sur deux bonnes performances contre Amarilla du Rabut qui a regagné ensuite un quinté. Le lot est plus faible. Cela doit passer.

Le 15 : Ariane d'Arry

Cote entre 9 et 10/1. Elle a de la qualité mais vient d'être disqualifiée. Une question de sagesse donc.

Le 9 : Royal Roc

Cote entre 10 et 12/1. Une Abrivard difficile à saisir. Là aussi un bon jour.



Le 10 : Unique Julia

Cote entre 12 et 15/1. Ce n'est pas la forme pour Locqueneux mais c'est la ligne de ma favorite. Elle n'a pas terminé loin d'elle.



Le 13 : Robinia (ITY)

Cote entre 8 et 9/1. Une italienne qui est très régulière chez elle. Maintenant que vaut elle dans ce lot ?



Le 5 : Alliance de Chenu

Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute. Elle débute à l'attelé à Vincennes mais vient de l'emporter au monté. J'y crois.



Le 6 : Armess de Guez

Cote entre 21 et 22/1. Une JMB. Un point d'interrogation quand même.



Le 14 : Reine du Zack

Cote entre 15 et 17/1. Encore une question de sagesse et de bon parcours. Hélas.

