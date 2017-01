Quinté + : la dernière minute du Grand Prix d'Amérique

REPLAY - Retrouvez la dernière minute de Bernard Glass pour le Grand Prix d'Amérique du dimanche 29 janvier à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 29/01/2017 à 09:00

Les courses ont lieu ce dimanche 29 janvier à Vincennes, à l'occasion d'une réunion de gala : le Grand Prix d'Amérique. Le montant de la tirelire est de 10 millions d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. 18 partants sont inscrits et le départ est donné à 16h05. Voici le choix de Bernard Glass :





Le 17 : Bold Eagle

Cote entre 2 et 3/1. Le grand favori. Il a remporté à la mode ses deux préparatoires et sans incident, il va doubler le Prix d'Amérique..



Le 6 : Lionel (Nor)

Cote entre 8 et 9/1. Un tout bon qui a battu Bold Eagle une fois il y a un an en étant déferré des quatre comme ce dimanche. Matthieu Abrivard va-t-il faire le doublé ? En tout cas c'est une bonne chance. Une des deux dernières minutes.



Le 5 : Belina Josselyn

Cote entre 9 et 10/1. Elle a soufflé le chaud et le froid ces derniers temps mais JMB la dit revenue au mieux et donc si le maestro est confiant...



Le 18 : Timoko

Cote entre 10 et 12/1. Respect ! Ce sera sa 6e tentative dans la course. Il est toujours là et sa place, car c'est un combattant, est encore dans les 5.



Le 13 : Voltigeur de Myrt

Cote entre 19 et 22/1. L'autre dernière minute. C'était super l'avant dernière fois. Maintenant son jeune driver risque d'être plus tendre que le cheval.



Le 2 : Briac Dark

Cote entre 17 et 20/1. Thierry Duvaldestin fait un sacré boulot avec lui et il l'améliore. Comme il est confiant, on peut se méfier pour une belle cote..



Le 4 : Propulsion

Cote entre 9 et 10/1. J'ai pris un risque en le classant si loin mais il n'a pas couru depuis deux mois. Mais bien sûr, on peut le remonter.



Le 10 : Bird Parker

Cote entre 13 et 15/1. Il est toujours là mais pour une 4e ou une 5e place.

