Quinté + : la dernière minute du Prix de de Laval

publié le 31/01/2017 à 06:20

La course a lieu le mardi 31 janvier à Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. 17 partantes sont inscrits et le départ est donné à 13h47. Le 5 est non-partant.



De nouveau un prix de série au féminin avec des concurrentes étrangères en nombre. C'est difficile à déchiffrer. C'est une course vitesse sur 2.100m avec autostart. Voici le choix de Bernard Glass :

Le 4 : Carla Love

Cote entre 7 et 8/1. Ma timide favorite car elle est délicate mais JMB est confiant et elle est bien engagée. Une question de sagesse.

Le 12 : Talisker Horse

Cote entre 10 et 11/1. Une Levesque qui progresse mais qui manque encore de références à l'attelage



Le 3 : Charmeuse Royale

Cote entre 5 et 7/1. Ma dernière minute qui sera parmi les favorites. Elle reste sur 3 succès et Matthieu Abrivard est confiant.



Le 16 : Therry Caf

Cote entre 14 et 15/1. Une italienne difficile à situer mais en forme et associée à Raffin. A voir.



Le 9 : City du Padoueng

Cote entre 21 et 24/1. Elle va s'élancer à l'extérieur certes mais sa dernière tentative est bonne



Le 2 : Comtesse

Cote entre 15 et 17/1. Elle a fait elle l'arrivée d'une des courses de référence et peut se placer ici



Le 7 : Circe La Chesnaie

Cote entre 11 et 12/1. Elle est en progrès. On ne peut la négliger

La dernière minute

