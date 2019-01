Quinté + : la dernière minute du Prix de Brionne

publié le 14/01/2019 à 12:09

Quinté du lundi 14 janvier - Vincennes : Les courses ont lieu ce lundi 14 Janvier à Vincennes en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Brionne. 1ère course. Départ vers 13H45 avec 18 partants.





N°8 : TELLMEASTORY. Cote entre 5 et 7/1.

N°18 : MELLBY DRAKE. Cote entre 6 et 7/1.

N°13 : CANULAR. Cote entre 10 et 12/1.



N°7 : CHAMPION DORE. Cote entre 10 et 12/1.



N°5 : RAGAZZO DA SOPRA. Cote entre 9 et 10/1.



N°11 : CALOU RENARDIERE. Cote entre 9 et 10/1.



N°10 : CABERNET. Cote entre 14 et 15/1.



N°16 : CLASSIC HAUFOR. Cote entre 15 et 16/1.

La dernière minute

