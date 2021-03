Quinté+ du vendredi 5 mars 2021 à Laval en semi-nocturne : les pronostics

publié le 04/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 5 mars 2021 à Laval, le Prix Quérido II. Départ à 17h30. 16 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Trotteurs de 7 à 10 ans. Laval en lieu et place de Cagnes-sur-Mer, où l'épreuve initialement prévue manquait de partants.

Voici donc le quinté de ce vendredi soir, une épreuve qui tient la route finalement, avec notre favori, le 13 Caviar du Vivier, qui n'a pu concrétiser ses courses prometteuses de l'hiver à Vincennes. Inédit sur cette piste, il peut faire mouche ici, associé à Eric Raffin, le meilleur driver de la course.

Le 7 Electra du Vivier, qui vient de s'imposer à Vincennes alors qu'elle était pieds nus pour la première fois, sera vue ensuite, restant ferrée pour cet engagement. Notre dernière minute, le 3 Enzo d'Essarts, a couru moyennement lors de ses trois sorties sur cette piste. Cela dit, il traverse actuellement la forme de sa vie, venant de s'imposer à ce niveau à Vincennes. Une confirmation de sa part est plus que possible.

Chez les outsiders, le plus riche (et le plus âgé) de la course, le 16 Brooklyn Blue mérite qu'on s'attarde sur son cas, pour une belle place au moins.





Les pronostics :

13. Caviar du Vivier

7. Electra du Vivier

3. Enzo d'Essarts

10. Clovis Montaval

9. Dexter des Baux

8. Charmante Fierté

16. Brooklyn Blue

La dernière minute :

3. Enzo d'Essarts

Résultats du mercredi 3 mars à Vincennes :

La sélection indique le Tiercé.