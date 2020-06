Quinté+ du vendredi 5 juin à Mauquenchy : les pronostics

publié le 04/06/2020 à 14:16

Retrouvez les pronostics de Claude Piersanti pour le quinté du vendredi 5 juin 2020 à Mauquenchy, le Prix Adalberta. 4e course de la réunion. Départ à 18h. 14 partants. Attelé. 2850 mètres. 41.000 euros.

L’hippodrome de Paris-Vincennes, situé en zone orange, étant toujours fermé, c’est celui de Mauquenchy (Seine-Maritime) qui le supplée pour l’organisation de ce quinté. 14 trotteurs âgés de 5 et 6 ans sont au départ de cette course européenne.

Récente lauréate sur ce parcours, Fidelity (le 7), drivée par Jean-Philippe Dubois, constitue un très bon d’appui.

Les pronostics :

7. Fidelity

3. For You Madrik

2. Fredo Griff

9. Equinoxe

10. Helena di Quattro

11. Catch My Love

12. Holly Water

13. Flight Dynamics

La dernière minute :



9. Equinoxe