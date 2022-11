Quinté du vendredi 4 novembre 2022 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 4 novembre 2022 en nocturne à Vincennes, le Prix Barbara. Départ à 20h15. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. 15 partants. Trotteurs de 7 et 8 ans.

Encore un quinté qui peut enrichir ses preneurs, car si l’on peut raisonnablement rayer certains des trotteurs s’élançant en seconde ligne, tous les autres ont leur chance pour intégrer la bonne combinaison.

Alors qu’il est logique dans des courses de ce genre de faire confiance aux plus jeunes, nous faisons le pari de l’expérience et de l’aptitude avec la candidature du 4 Ecume de Furetais, qui, tout en dépendant d’un entraîneur très adroit même s’il ne fait pas de bruit, ne manque pas de vélocité et trouve là un bel engagement. Idem pour le 5 Estournel Mouriez, qui ne fait pas le déplacement pour rien.

Le 2 Fête d’Eurvad revient lui du Sud-Ouest. Il vient de s’imposer sur ce parcours, bénéficie de la drive de Matthieu Abrivard et ne va pas manquer de mettre à profit sa forme actuelle.

Notre dernière minute, le 6 Far West du Rib, sera évidemment plus spéculative, tout en présentant des arguments intéressants, sa forme et son aptitude au parcours notamment. Le 7 Ecalgrain manque de son côté de références sur les parcours de vitesse, mais s’il ne grève pas ses chances en prenant un départ lent, il peut lui aussi intégrer le quinté…

Les pronostics :

4. Ecume de Furetais

2. Fête d’Eurvad

5. Estournel Mouriez

6. Far West du Rib

1. Feeling Boy

15. Fillette del Green

7. Ecalgrain

La dernière minute :

6. Far West du Rib

Résultats du mercredi 2 novembre à Chantilly :

On a mangé la feuille de match. Ce quinté était certes difficile, mais le favori de RTL et la dernière minute n’étaient pas obligés de courir aussi mal...

