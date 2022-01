Quinté+ du vendredi 28 janvier 2022 à Pau : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du vendredi 28 janvier 2022 à Pau, le Prix René Cramail. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Handicap. 3.800 mètres. Chevaux de 5 ans et plus. Il fallait jouer le 9, le 5, le 10, le 11, le 4 et le 13.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Même si certains concurrents, qui ne sont à l'aise que sur les pistes alourdies, peuvent raisonnablement être laissés de côté, trouver le quinté avec ceux qui restent n'a rien d'une sinécure. Vu la forme démontrée à Cagnes-sur-Mer, où il a réalisé un meeting d'exception, nous faisons confiance au 6 Celtior, capable de briller sur sa lancée.

Ensuite, la ligne du 3 janvier, où le 11 Dylidancer et le 7 Boy Royal avaient terminé dans le tiercé, doit être prise en considération, notre préférence allant au second nommé, qui est notre dernière minute. En bas de tableau, le 16 Konig Gold, associé à Felix de Giles, semble capable de créer la surprise à belle cote.

Les pronostics :

6. Celtior

9. Bric

7. Boy Royal

5. Hokusai Vallis

11. Dylidancer

14. Beautiful Secret

16. Konig Gold

La dernière minute :

7. Boy Royal

Résultats du mercredi 26 janvier à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL a gagné facilement, la dernière minute est 5e.