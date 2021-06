Quinté+ du vendredi 25 juin 2021 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 25 juin 2021 à Vincennes, le Prix Hygica. Départ à 20h15. 13 partants. Course européenne. trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 10 ans.

13 au départ, et un épouvantail, le bien nommé El Presidente, le 5. Entraîné dans le Sud-Est de la France, cette "machine de guerre" devrait s'adjuger facilement ce quinté, où il ne trouve personne pour le contrer, sur le papier en tout cas.

Derrière ce favori en béton, nous nous méfions du 11 Caïd Doré, qui aligne, comme El Presidente, les "bâtons" mais monte franchement de catégorie ici, et du 7 Vlad Del Ronco, qui vient de refaire surface sur l'anneau vichyssois. Il n'y a aucune raison en apparence pour qu'il ne confirme pas sur ce parcours.

Barré pour la victoire, comme la majorité des concurrents de ce quinté, le 4 De La Chenevière devrait bien courir une nouvelle fois et terminer dans la bonne combinaison.

Parmi les outsiders, attention au 9 Dolce d'Ebane, que notre favori connaît bien, et au 10 Catch My Love, qui s'est refait un moral tout neuf chez son nouvel entraîneur

Les pronostics :

5. El Presidente

11. Caïd Doré

7. Vlad Del Ronco

4. De La Chenevière

9. Dolce d'Ebane

13. Empereur The Best

10. Catch My Love



La dernière minute :

4. De La Chenevière

Résultats du mercredi 23 juin à Toulouse :

Dans mal se comporter, le favori ne termine pas à l'arrivée. La dernière minute échoue de peu pour la victoire, la sélection indiquant le Tiercé.