Quinté+ du vendredi 24 septembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 24 septembre 2021 à Vincennes, le Prix Cléomède. Départ à 20h15. 15 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Petite piste. Juments de 6 à 8 ans.

Deux juments à éliminer d'office, les numéros 9 et 10, auxquelles on peut ajouter, mais moins certainement, le 1 et le 15.

Il en reste donc onze pour toucher le Quinté. Notre favorite est ici le 14 French Way of Life, qui trouve un lot à sa mesure. Il lui faut toutefois rendre la distance, ce qui n'est jamais une sinécure sur ce parcours, comme pour d'ailleurs le 13 Flower Ball, peut-être la meilleure en classe pure, ou le 11 Fille du Chêne, que l'on déferre, signe qu'elle va progresser sur ses trois plus récentes tentatives.

Parlant de déferrage, notre dernière minute, le 2 Foxy Lady Yankee, progresse à grandes battues depuis qu'elle est présentée pieds nus, ce qui est encore le cas ici. Même si son expérience de Vincennes et de sa petite piste est nulle, elle est en grande forme, d'où une confirmation de ses bonnes dernières sorties attendues.

Parmi les bonnes chances secondaires, relevons la candidature du 3 Folette du Mans, capable de conserver un accessit à belle cote à ce niveau...

Les pronostics :

14. French Way of Life

2. Foxy Lady Yankee

13. Flower Ball

3. Folette du Mans

12. Farah des Caux

11. Fille du Chêne

6. Endene Beauregard

La dernière minute :

2. Foxy Lady Yankee

Résultats du mercredi 22 septembre à Amiens

On ne peut pas se satisfaire du fait que la dernière minute termine cinquième, dans une arrivée où beaucoup de chevaux avec des chances secondaires ont conclu à l'arrivée...