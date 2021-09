Loto : les résultats du samedi 18 septembre 2021

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 18 septembre 2021 est le suivant : 2 - 9 - 21 - 38 - 39 avec le 2 en numéro chance. Une cagnotte de 3 millions d'euros était en jeu.

Malheureusement, aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison. En revanche, un joueur a trouvé les 5 bons numéros sans l'étoile chance et remporte 258.274,90 euros. 44 autres joueurs ont trouvé quatre bons numéros et le numéro chance, remportant chacun 1.466 euros. 432 autres joueurs ont gagné 526,30 euros après avoir coché quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 15 - 17 - 40 - 45 - 48

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 0706 9143 - C 2988 4311 - C 4872 8504 - D 0816 2976 - D 1171 5766 - G 5957 1971 - K 7801 1963 - P 0773 5010 - R 1635 8132 - V 5366 8778.

Prochain rendez-vous, lundi 20 septembre où une cagnotte de 4 millions d'euros sera de nouveau mise en jeu.