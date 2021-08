Quinté du vendredi 20 août 2021 en nocturne à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 20 août 2021 en nocturne à Cabourg, Prix de Villedieu-les-Poêles. Départ 20h15. 14 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.750 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans.

En dépit d'un handicap de 25 mètres, l'opposition en tête n'ayant absolument rien de transcendant, le 12. French Way of Life devrait pouvoir s'acquitter de sa tâche dans ce lot.

Même s'il vient de décevoir, le 9. Finger des Bordes doit impérativement être retenu, à la faveur de cet engagement d'exception. Cela vaut également pour le 8. Forrest d'Em, un pur droitier qui aborde cette sortie avec beaucoup de fraîcheur.

Le 2. Elvira Sautonne n'est, certes pas une championne, mais elle fait ce qu'on lui demande et devrait permettre à Franck Nivard de participer à l'arrivée de ce quinté : c'est notre dernière minute.

Attention enfin au 13. Fiesta du Belver, qui est de loin la meilleure du lot en classe pure, mais qui fait sa rentrée. Rien ne lui interdit de frapper d'entrée de jeu.

Les pronostics :

12. French Way of Life

9. Finger des Bordes

3. Feuille d'Érable

2. Elvira Sautonne

8. Forrest d'Em

7. Fasliyen d'Orgères

13. Fiesta du Belver

La dernière minute :

2. Elvira Sautonne



Résultats du mercredi 18 août à Enghien :

Le favori de RTL est battu de peu pour la gagne, la dernière minute se classe quatrième.