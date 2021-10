Quinté+ du vendredi 1er octobre 2021 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 1er octobre 2021 à Vincennes, le Prix Austria. Départ à 20h15. 14 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Petite piste. Trotteurs mâles de 6 à 8 ans. Ils ne sont donc que 14 et on ne peut raisonnablement en éliminer aucun.

Sur ce tracé où les surprises sont légion, nous faisons confiance aux meilleures valeurs que sont notre favori, le 10 Foxtrot de Buliere, et le 13 Fly des Andiers, qui est notre dernière minute. Entraîné et drivé par Jérémy Koubiche, dont tous les pensionnaires sont en forme, il est le mieux engagé de cette course, qui n'a pas réuni de foudres de guerre. Même s'il vient de décevoir, il devrait se réhabiliter totalement ici.

Le 3 El Paso Blue nous a posé problème. Certes, il est en forme, restant sur deux succès d'affilée, mais il n'a jamais réussi sur la petite piste. C'est le panurgisme qui nous incite à ne pas le rayer, car il est dans tous les pronostics et partira de facto très appuyé à la cote. Parmi les bons outsiders, détachons les candidatures du 8 Emissoro (avec Éric raffin) et le 12 Equiano, qui traverse la France pour honorer ce bel engagement.

Les pronostics :

10. Foxtrot de Buliere

12. Equiano

13. Fly des Andiers

3. El Paso Blue

4. Emblème de l'Iton

8. Emissoro

2. Fuego de Touchyvon

La dernière minute :

13. Fly des Andiers

Résultats du mercredi 29 septembre à Argentan :

Le Favori de RTL est 3e, la dernière minute 6e...