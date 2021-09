Loto : les résultats du mercredi 29 septembre 2021

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mercredi 29 septembre 2021 est le suivant : 6- 13 - 28 - 33 - 39 avec le 10 en numéro chance. Une cagnotte de 2 millions d'euros était en jeu.

Aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison. Un joueur a trouvé les cinq bons numéros et empoché 181.263,60 euros. 35 joueurs ont trouvé quatre bons numéros et le numéro chance et remportent 1.264,00 euros. 378 autres joueurs ont gagné 422,10 euros après avoir coché quatre bons numéros. Les numéros du second tirage sont les suivants : 11 - 22 - 24 - 25 - 38.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : B 0376 3182 ; F 9112 6632 ; H 0635 2453 ; I 6744 3243 ; J 0574 6150 ; P 5685 0950 ; S 5968 0823 ; U 6684 1486 ;

U 8219 0356 ; W 1389 7135

Prochain rendez-vous, samedi 2 octobre où une cagnotte de 3 millions d'euros sera mise en jeu.