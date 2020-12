Quinté+ du vendredi 18 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 17/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 18 décembre 2020 à Vincennes, le Prix de Tourcoing. Départ à 13h50. 15 partants (le 1 Colibri des Pins est forfait). Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 9 ans. Avantage aux trotteurs de 7ans dans ce quinté, où les deux plus riches ont toutes deux une carte à jouer.

Le 15 Darling Berry doit ainsi être jugée sur son antépénultième sortie, où elle avait remporté une course pour apprentis. Un peu décevante lors de ses deux tentatives suivantes, elle est ici associée à son entraîneur Jean-Michel Bazire, qui ne l'a plus drivée depuis un an pile. No comment, donc.

Quant à notre dernière minute, le 16 Datcha, elle se remet doucement de soucis de santé. Mais sa dernière fin de course, sur ce parcours, fut franchement plaisante. L'engagement est de première main : sa condition physique ascendante l'autorise à briguer un premier rôle dans cette compétition.

Oublié Duc d'Or

Au deuxième échelon, le 13 Diva du Granit nous plait beaucoup, tout comme le 11 Braquo. En tête, il y a deux Duc. Oublié Duc d'Or, nous n'avons retenu que le 9 Duc du Vivier, car il est bien placé à la limite du recul, associé à Matthieu Abrivard et, surtout un peu en retard de gains du fait d'une carrière effectuée dans le Centre-Est. Né pour réussir sur la grande piste, il y débute et peut surprendre d'entrée.

Les pronostics :

15. Darling Berry

16. Datcha

9. Duc du Vivier

13. Diva du Granit

6. Djado

4. Cectar

11. Braquo



La dernière minute :

16. Datcha

Résultats du mercredi 16 décembre à Pau :

Le Ciel d'Azur, sur lequel nous avions fait l'impasse, nous est tombé sur la tête. La favorite de RTL déçoit en se classant 4e, la dernière minute prend la 5e place et fournit un bel outsider dans ce quinté.