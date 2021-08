Quinté+ du lundi 9 août 2021 à Clairefontaine : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du lundi 9 août à Clairefontaine, le Prix de la Côte de Nacre. Départ 13h50. 16 partants. Plat. 2.200 mètres. 4 ans et plus.

Auteur d'une rentrée très correcte, et pris à un poids tout à fait abordable, le 8 Port Deauville, dont la maniabilité et la tenue sont les points forts, devrait pouvoir disputer l'arrivée sur ce parcours exigeant et en terrain souple.

Il en est de même pour le 13 Kourkar, qui dépend, de plus, d'un entraînement très en forme, celui de Jean-Marie Béguigné.

Ensuite, gardons très haut le 1 Whizz Kid, qui devra endosser une lourde charge, mais qui reste l'un des chevaux de classe du peloton, ainsi que le 2 Monsieur Xoo, sur sa grande forme du moment.

N'oublions pas également le 4 Gipsy Jet Sept, dont la dernière tentative semble trop mauvaise pour être exacte, ainsi que le 3 Graignes, dont le retour dans cette catégorie des handicaps est attendu.

Enfin, le 5 Lili Blue, sur l'ensemble de son œuvre, est une très bonne possibilité pour les places.

Les pronostics :

8. Port Deauville

13. Kourkar

1. Whizz Kid

2. Monsieur Xoo

4. Gipsy Jet Sept

3. Graignes

5. Lili Blue

La dernière minute :

8. Port Deauville



Résultats du vendredi 6 août à Cabourg :

Résultats du samedi 7 août à Deauville-La Touques : Après avoir galopé en épaisseur, le nez au vent, le 10 Salesman a fait preuve d'une large supériorité, s'imposant avec la manière, aux dépens du 3 Darshano, bon 2e, du 6 Ficelle du Houley, dont la fin de course a encore été remarquée, et du 14 Piet, qui a dû également galopé en épaisseur, avant de conserver la 4e place. Le 11 Sinilga a pris après lutte la 5e place, complétant l'arrivée.