Quinté+ du samedi 9 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 08/01/2021 à 14:15

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 9 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de Breteuil. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. 2.100 mètres. Départ à l'autostart. Grande piste. Trotteurs de 8, 9 et 10 ans. On prend les mêmes et on recommence, mais on change la distance.

Lauréat du quinté de la nouvelle année sur 2.850 mètres, le 4 Diplomate d'Am est en mesure de confirmer son succès sur son dauphin, le 13 Dorado Bello, qui signait là sa quatrième 2e place d'affilée. Notons que le partenaire d'Éric Raffin s'élance dans le dos de notre favori, ce qui ne manque pas de sel.

Derrière, c'est très ouvert. Impossible de rayer le "Bazire" de service, même si le 8 Desperado s'est montré extrêmement décevant dans ce meeting. Mais avec ce diable d'homme, allez savoir !

Franck Nivard délaisse Dexter des Baux

Notre dernière minute, le 6 Darlington Park, est un profil intéressant à ce niveau. Il est correctement placé derrière la voiture, tandis que Franck Nivard délaisse le 12 Dexter des Baux pour le piloter. En forme, il a donc beaucoup d'atouts pour lui.

Le 2 Dame de Bellouet semble barrée pour la victoire, mais retrouve un parcours qui lui va comme une moufle. Méfiance.

Les pronostics :

4. Diplomate d'Am

6. Darlington Park

2. Dame de Bellouet

13. Dorado Bello

3. Chilkoot Trail

11. Dénicheur du Vif

8. Desperado

La dernière minute :

6. Darlington Park

Résultats du mercredi 6 janvier :

À l'arrivée de ce quinté, des cotes à deux chiffres, sauf celle de la dernière minute de RTL, 4e de cette course indéchiffrable, qui sauve l'honneur, à sa façon.