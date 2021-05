Quinté+ du samedi 8 mai 2021 à Lyon-Parilly : les pronostics

publié le 07/05/2021 à 17:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 8 mai 2021 à Lyon-Parilly, le Grand Prix de Parilly. Départ à 15h15. 15 partants (le 3 Rimini est non partant). Handicap. Plat. 1.350 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans et plus.

On manque de références sur ce tracé. On peut aisément imaginer cependant, vu la courte distance, que les numéros de corde y auront leur importance, ce qui fut le cas le 22 juin 2020, quand un quinté du même acabit fut couru sur ce parcours.

Notre favori, le 4 Caliste, s'était classé deuxième ce jour-là, où il avait pourtant hérité du 15 à la corde. Il était du reste le seul gros numéro à la corde à intégrer la bonne combinaison du quinté. S'élançant ici de la stalle numéro 5, c'est donc une toute première chance.

Jean-Pierre Gauvin est chez lui à Parilly

Entraîné par Jean-Pierre Gauvin, qui est à Parilly chez lui avec plus de 250 succès, le 10 Qu'Hubo, mérite également crédit, même si ses deux dernières courses ne reflètent rien de sa véritable qualité.

Le 14 J'Aurais Du vient de s'illustrer sur ce parcours. L'assouplissement de la poste l'autorise à confirmer ce succès. C'est notre dernière minute.

Parmi les outsiders intéressants, retenons les noms du 5 Barakatle, qui retrouve une tâche à sa portée, et le 15 Highest Rockeur, qui peut s'envoler avec son petit poids.

Les pronostics :

4. Caliste

10. Qu'Hubo

14. J'Aurais Du

5. Barakatle

15. Highest Rockeur

9. Désobéissance

6. Marie's Picnic

La dernière minute :

14. J'Aurais Du

Résultats du jeudi 6 mai à Longchamp :

Tony Parker a failli dans sa tentative de première victoire dans un quinté, sa jument (7e) ayant couru moyennement. La dernière minute est 3e.