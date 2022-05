Quinté+ du samedi 7 mai à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 7 mai à Vincennes, le Prix du Rouergue. Course européenne de 2100 mètres, sur Grande Piste, Départ à l'Autostart. Trotteurs de 7 à 10 ans. Le départ est prévu à 15h15, avec 16 partants.

Les "Bazire" devraient faire la loi dans ce Quinté très intéressant, le "patron" menant le 4 VALZER DI POGGIO, qui, depuis ce couloir, a les moyens de se réhabiliter totalement. Le 12 TJACKO ZAZ et le 8 VINCENT FERM seront retenus ensuite et le 9 FREYJA DU PONT, dépendant de Nicolas, sera laissée de côté. Elle est en forme, c'est vrai, mais a hérité d'un mauvais numéro et reste meilleure sur la tenue.

Notre dernière minute, le 5 FINE COLLINE, aligne les petits bâtons quand elle ne commet pas l'irréparable. Depuis ce couloir, elle défend elle aussi une première chance.

Attention enfin au 7 COPSI, qu'il ne faut surtout pas juger sur son avant-dernière sortie…

Les pronostics :

4 VALZER DI POGGIO

5 FINE COLLINE

6 ZACCARIA BAR

2 DOMINGO D'ELA

12 TJACKO ZAZ

8 VINCENT FERM

7 COPSI

La dernière minute :

5 FINE COLLINE

Résultats du mercredi 4 mai à Longchamp

Résultats du jeudi 5 mai à Lyon-Parilly : La dernière minute a gagné, le favori de RTL est cinquième.