Quinté+ du mardi 3 mai à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 3 mai à Chantilly, le Prix de la Forêt de Chantilly. Départ 13h50. 16 partants. 3.000 mètres, pur-sang de 4 ans et plus.



Le bon terrain et l'allongement de la distance sont deux atouts maîtres dans le jeu du 14 Saint Nicolas avec lequel la valse des jockeys continue. Le 5 Almacado Gree a toujours bien couru dans le bon terrain. Même si le lot est fort, l'entraîneur et le jockey sont en forme. Le 4 Goya Senora semble trouver sa voie dans les courses pour stayers et ne devrait pas passer loin, lui non plus, de cet objectif. C'est notre dernière minute.

Le 10 Always Welcome n'en finissant pas de tourner autour du pot, on ne peut se passer de ses services à ce niveau. Il reste ne effet un bel outsider.

Les pronostics :

14. Saint Nicolas

5. Almacado Gree

4. Goya Senora

3. Belgian Prince

10. Always Welcome

1. Mister Nino

2. Berkane

La dernière minute :

4. Goya Senora

Résultats du dimanche 1er mai à Longchamp

Troisième, le favori de RTL tient bien sa partie. La dernière minute n'est pas parvenue à prendre la tête pour durcir la course et prend la huitième place.