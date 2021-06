Quinté+ du samedi 5 juin 2021 à Auteuil : les pronostics

publié le 04/06/2021 à 20:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 5 juin 2021 à Auteuil, le Prix Beaumanoir. Départ à 16h42. 15 partants. Haies. Course à conditions. 3.500 mètres. Chevaux de 4 ans. À l'heure où l'obstacle cherche les moyens de (re)susciter un engouement autour de sa discipline, ses champions et son temple, Auteuil, ce Quinté+ tombe mal.

Avec deux chevaux débutant sur les haies (dont un qui n'a tout simplement jamais vu d'hippodrome) et la moitié du peloton découvrant Auteuil, il est difficile de conseiller quoi que ce soit à ce niveau. David Cottin présente deux chevaux, notre favori, le 1 Sonigino, qui est le seul à avoir gagné une course de haies. Et encore, était-ce à Moulins.

Quant au 10 Baronne du Berlais, elle ne s'est pas mal comportée pour sa rentrée, mais n'a pas fini son parcours. Voilà qui promet. Notre dernière minute, le 11 Haresca du Tabert, vient de bien conclure, dans le sillage du 12 Fleur Verte, alors qu'elle faisait sa rentrée. Avec son petit poids, elle peut mettre à profit le bel engagement dont elle hérite ici pour surprendre. Plus que jamais, bonne chance à tous !

Les pronostics :

1. Sonigino

12. Fleur Verte

11. Haresca du Tabert

2. Pharaon

4. Hyjie

5. Harmony d'Allier

10. Baronne du Berlais



La dernière minute :

11. Haresca du Tabert