Loto : les résultats du mercredi 2 juin 2021

publié le 02/06/2021 à 22:22

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mercredi 2 juin 2021 est le suivant : 3 - 25 - 26 - 33 - 34 avec le 6 en numéro chance. Une cagnotte de 3 millions d'euros était en jeu ce mercredi.

Et ce n'est pas un, mais deux joueurs qui ont trouvé la bonne combinaison et qui remportent ainsi 1,5 million d'euros chacun. Puis, 2 joueurs ont remporté 88.470,80 euros en trouvant cinq bons numéros. 29 joueurs ont gagné 1.489,20 euros en trouvant quatre bons numéros et le numéro chance. Enfin, 235 autres personnes empochent 662,80 euros après avoir coché quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 6 - 9 - 22 - 39 - 48.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 3023 4840 ; A 8904 8980 ; D 9450 1990 ; E 4240 7884 ; E 8248 6851 ; K 8050 7689 ; P 2301 6506 ; P 3874 0682 ; R 2916 3660 ; T 3467 4996.

Prochain rendez-vous, samedi 5 juin où une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu.