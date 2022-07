Quinté+ du samedi 30 juillet 2022 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Alexandre Decoopman pour le quinté du samedi 30 juillet 2022 à Enghien, le Prix Dominique Savary. Départ à 15h15. 15 partants. Trot attelé. Course D. 2.150 mètres. Départ à l’autostart. Pour 7 à 10 ans.



La vitesse est à l’honneur dans ce Prix Dominique Savary. La victoire devrait se jouer entre le 7 Falco Berry, qui découvre une belle occasion de renouer avec le succès après plus d’un an de disette, et le 5 Fine Perle Of Love, qui vient de devancer la plupart de ses rivaux du jour sur ce tracé.

Notre dernière minute, le 4 Eclair Gold, n’a jamais pu trouver le passage dans l’épreuve de référence et mérite un très large crédit. Le 1 Évita Madrik n’a surtout pas démérité en dernier lieu, après un mauvais parcours, et se retrouve nettement mieux lotie ce samedi.

Les pronostics :

7. Falco Berry

5. Fine Perle Of Love

4. Eclair Gold

1. Évita Madrik

11. Extra du Châtelet

9. Fille du Chêne

14. El Magnifico de Lou

2. Diego du Houlet

La dernière minute :

4. Eclair Gold

