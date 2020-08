Quinté+ du samedi 29 août 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 28/08/2020 à 20:29

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 29 août 2020 à Vincennes, le Critérium des 5 Ans. Départ à 15h15. 17 partants. Groupe I. Course nationale. Trot attelé. 3.000 mètres. Grande piste. Juments et mâles de 5 ans.

Peut-on gagner le championnat de France après avoir gagné le championnat du monde ? C'est le challenge que tente notre favori, le 17 Face Time Bourbon, qui doit démontrer dans ce Critérium des 5 ans qu'il reste le meilleur de cet âge en France, et ce, sept mois après avoir été sacré meilleur trotteur de la planète dans le Grand Prix d'Amérique.

Alors oui, en valeur il est de loin le meilleur. D'ailleurs, Bold Eagle avait lui aussi remporté ce Critérium après avoir été sacré dans l'Amérique... mais pas Offshore Dream, ni Verdict Gede.

Fairplay d'Urzy a des arguments à faire valoir

Derrière ce favori en béton, retenons le 16 Feliciano, que l'allongement de la distance avantagera, le 15 Falcao de Laurma, en dépit de sa délicatesse, et, d'une manière générale, tout le bas de tableau.

Notre dernière minute, le 12 Fairplay d'Urzy, est le Jean-Michel Bazire de la course, l'autre, le 8 Feydeau Seven, étant drivé par son fils Nicolas. Fairplay a des arguments à faire valoir dans ce classique, tels sa tenue et sa forme actuelle. Avec le maître au sulky, il peut servir de base dans votre Quinté+.



Les pronostics :

17. Face Time Bourbon

16. Feliciano

12. Fairplay d'Urzy

15. Falcao de Laurma

14. Frisbee d'Am

13. Fakir de Lorault

2. Fiesta du Belver

7. For You Madrik



La dernière minute :

12. Fairplay d'Urzy