Quinté+ du samedi 27 juin à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 26/06/2020 à 20:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 27 juin 2020, le Prix de l'Observatoire. Départ à 15h15. 14 partants. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l'autostart. 5 et 6 ans.

Ils ne sont certes que 14 trotteurs au départ du Quinté+, mais tous sont d'excellente qualité. Notre favorite, le 2, Helena di Quattro, n'est pas drivée par Franck Nivard, ce qui lui vaudra de s'élancer avec une surcote. Néanmoins, c'est une base sûre dans la bonne combinaison, au vu de sa forme du moment, au même titre que le 1, Holy Water, qui fait toutes ses courses.

Notre dernière minute, le 11, Lover Boy, sera jugé sur sa sortie du 20 février à Vincennes dans l'une des courses de référence. En la répétant, lui aussi aurait sa place dans les cinq premiers. Notons qu'aucun des chevaux en lice ne peut être biffé d'un coup de crayon, c'est dire.

Les pronostics :



3. Helena di Quattro

1. Holy Water

13. Very Impressive S

6. Feerie Wood

11. Lover Boy

12. Marcello Wibb

8. For You Madrik

4. City Guide

La dernière minute :

11. Lover Boy