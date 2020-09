Quinté+ du samedi 26 septembre 2020 à Auteuil : les pronostics

publié le 25/09/2020 à 20:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 26 septembre 2020 à Auteuil, le Prix Violon II. Départ à 15h15. 15 partants (le 16 Fatal Beauty est non partant). Handicap. Steeple-chase. 4.400 mètres. 5 ans et plus.

Le Prix Violon II, chacun le sait, est une course préparatoire au Prix Montgomery, le plus gros handicap sur le steeple de l'automne, de même niveau que le fameux Prix du Président de la République au printemps. Beaucoup de sauteurs, d'ailleurs, font leur rentrée dans ce Quinté+, en prévision du Montgomery.

Notre favori, le 4 Le Mans, est dans ce cas. Pour autant, selon son entraîneur David Windrif, il prendra tout ce qu'il pourra. Un accessit en fin de combinaison serait, de l'aveu du professionnel, une bonne chose. Mais il peut gagner selon nous, à la faveur du terrain lourd qu'il affectionne.

Le 6 Cafertiti est une autre base dans ce gros handicap, sur un parcours qu'il connaît sur le bout des sabots, tandis que le 5 Redwillow Imperial est remarquablement engagé ici, mais il le sera tout autant dans le Montgomery programmé le 17 octobre.

5e du Président, le 12 No Risk For You fait elle aussi son retour à Auteuil. Sur sa fraîcheur et à ce poids, elle reste possible pour un bel accessit, à une cote intéressante.

Les pronostics :

4. Le Mans

6. Cafertiti

5. Redwillow Imperial

7. Fahawro

11. Royal Bataille

12. No Risk For You

13. Expresso Collonges

8. Edalka de Kerser



La dernière minute :

12. No Risk For You