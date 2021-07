Quinté+ du samedi 24 juillet 2021 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du samedi 24 juillet 2021 à Enghien, le Prix de l'Esplanade. Départ 15h15. 13 partants. Trot attelé. 2.875 mètres. Pouliches de 4 ans.

Peut-être en léger retards de gains, le 5 Hatha Josselyn est en position de l'emporter dans ce prix de série réservé aux femelles de sa promotion. Adepte de la piste d'Enghien, sur laquelle elle avait vaincu haut la main au mois d'avril.

Le 12 Huperla Mag venait attaquer de très bonnes juments, récemment à Vincennes, lorsqu'elle a fait la faute. Si elle reste sage, elle est également en mesure d'ambitionner la victoire.

Le 10 Harina Dream fait, quant à elle, partie des éléments de classe du lot, à l'image du 13 Hemma de Brikvil, dont la "musique" est comparable à du "Mozart" ! Ces deux-là ont à priori un tout premier rôle à jouer.

Enfin, le 8 Harrah Dibah, qui a "crevé l'écran" dernièrement à Cabourg, le 7 Hello Mademoiselle, peut-être plus à son aise sur piste plate, comme ici à Soisy, et le 9 Histoire d'Una, qui a des moyens mais pas toujours de circonstances favorables, tenteront de jouer les trouble-fêtes.

Les pronostics :

5. Hatha Josselyn

12. Huperla Mag

10. Harina Dream

13. Hemma de Brikvil

8. Harrah Dibah

7. Hello Mademoiselle

9. Histoire d'Una

La dernière minute :

12. Huperla Mag



Résultats du jeudi 22 juillet à Longchamp :

Le 3 Golden Rajsa s'est imposé après lutte, aux dépens du 5 Gladys Senora, causant une énorme surprise. Le 12 Vivi Bonnebouille a pris la 3eplace, devançant le 4 Ultramarine et le 2 Ficelle du Houley.