Euromillions : les résultats du mardi 20 avril 2021

publié le 20/04/2021 à 22:32

Un heureux joueur d'Euromillions vient de devenir multimillionnaire. Alors que 68 millions d'euros étaient en jeu ce mardi 20 avril 2021, un joueur a réussi à trouver la combinaison gagnante et les deux numéros étoiles et a ainsi remporté le jackpot. Mais ce joueur n'est pas en France.

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce mardi 20 avril 2021, la combinaison à jouer était la suivante : 5 - 17 - 28 - 41 - 46 et les numéros étoiles : 10 et 11. Trois autres joueurs en Europe ont remporté 200.125 euros grâce aux 5 bons numéros et une étoile. 7 joueurs dont 2 Français ont gagné 20.045,30 euros, en cochant 5 bons numéros.

Le code My Million est le suivant : ND 401 3611.

Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu vendredi 23 avril et reviendra donc à la plus petite des cagnottes, 17 millions d'euros.