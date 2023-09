Quinté du samedi 23 septembre 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 23 septembre 2023 à Auteuil, le Prix Violon II. Départ à 15h15. 13 Partants (le 12 Easter Boy est non partant). Steeple-chase. Handicap. Listed-race. Terrain très souple. 4.400 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Course très ouverte, dont il convient de détacher les concurrents ayant déjà brillé à ce niveau (on parle ici de chevaux ayant disputé le Président ou le Montgomery, les deux plus gros handicaps de l’année sur le steeple), d’où notre choix de placer en tête de notre sélection le 9 Invité de Marque, qui avait fait l’impasse sur le Prix du Président de la République en avril après s’être classé 2e du Prix Lutteur III, et le 5 Fanfaron Spécial, 2e du Président 2023.

Après, tout est possible, avec le 1 Grand Oncle, un peu déclassé s’il consentait à rester debout, et le 8 Flanker, que l’état de la piste avantagera. L’outsider de RTL, le 3 Super Gino, est un sauteur dont la carrière est mené à l’économie, mais qui est programmé pour briller un jour dans cette catégorie. Avec Felix de Giles, c’est ici une très belle chance. Attention également au 13 Rimpoche, qui nous semble lâché au poids...



















































































































































































Les pronostics :

9. Invité de Marque

5. Fanfaron Spécial

3. Super Gino

1. Grand Oncle

8. Flanker

6. Blackfield

13. Rimpoche











































































































































































L’outsider de RTL :

3. Super Gino

Résultats du jeudi 21 septembre 2023 à Vincennes :

Le favori de RTL prend le galop en progressant dans la montée, l’outsider de RTL se classe 5e. La sélection indique le Tiercé.