Loto : les résultats du lundi 18 septembre 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 18 septembre est le suivant : 5 - 17 - 30 - 35 - 40 avec le 6 en numéro chance.

Aucun joueur n'a réussi à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Deux joueurs ont réussi à trouver la combinaison à cinq chiffres, remportant ainsi 74.245,90 euros. 24 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 1.510,10 euros. Enfin, 200 personnes ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 653,60 euros.

Les numéros du second tirage étaient les suivants : 2 - 19 - 20 - 28 - 38.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : B 1520 9301 ; C 0158 9329 ; F 1206 8970 ; G 0756 4550 ; I 5611 6202 ; J 8193 8870 ; O 6124 0570 ; P 3230 5810 ; Q 7003 4207 ; T 6998 1030.

Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 20 septembre. 3 millions d'euros seront mis en jeu lors de ce prochain tirage.

