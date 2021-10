Quinté+ du samedi 23 octobre 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 23 octobre 2021 à Saint-Cloud, le Prix de Versailles. Départ à 15h15. 15 partants (le 1.French Conte est non partant). Handicap. Plat. 1.400 mètres. Purs-sangs de 3 ans et plus.

Le terrain sera très lourd sur l'hippodrome du Val d'Or, ce qui n'est pas pour déplaire à notre favori, le 7 Shielding, qui aborde cet engagement en pleine forme. Le 2 Caliste, en dépit de son poids, peut lui donner une belle répartie, ce qui est également le cas du 8 Brouillard, qui possède également ses brevets de natation.

Notre dernière minute, le 15 Bohemian's Rhapsody, a été préservée en vue des gros handicaps sur pistes très souples. Il sera servi ici. Après une bonne rentrée, il va monter en condition ici et doit donc être envisagé à l'arrivée. Attention enfin au 11 Come Say Hi, capable d'un exploit dans ce terrain qu'il va lui aussi apprécier.

Les pronostics :

7. Shielding

2. Caliste

15. Bohemian's Rhapsody

3. Mon Ami l'Écossais

8. Brouillard

11. Come Say Hi

10. Torpen

La dernière minute :

Résultats du jeudi 21 octobre à Auteuil :

La dernière minute est 4e à belle cote dans un quinté introuvable.