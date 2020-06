Quinté+ du samedi 20 juin à Compiègne : les pronostics

publié le 19/06/2020 à 18:16

Retrouvez les pronostics de Claude Piersanti pour le quinté du samedi 20 juin 2020 à Compiègne, le Prix Fondation Claude Pompidou. C'est la 5ème course de la réunion. Départ à 16h20. 18 partants. Handicap. 2.800 mètres. 40.000 euros.

La victoire devrait se jouer entre Checkpoint Charlie, le n°2, et Karlstad, le n°6. Ils sont en effet irréprochables dans cette catégorie des gros handicaps sur les longues distances et leurs réapparitions ont été excellentes dans la course de référence, le 18 mai dernier à Chantilly sur 3.000 mètres.

Les pronostics :



2. Checkpoint Charlie

6. Karlstad

18. Kaisrperle

5. Goderville

4. Sarendam

3. Letty's Marvel

7. Moonwalk Step

14. Port Deauville

La dernière minute :

18. Kaisrperle