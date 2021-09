Quinté+ du samedi 18 septembre 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 17 septembre 2021 à Saint-Cloud, le Prix des Boucles de la Seine. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Plat. 1.600 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. Sur le mile de Saint-Cloud et sur une piste assez souple, au pire, il est impératif de jouer la corde.

Finisseur redoutable, le 5 Tonnencourt est bien embarqué dans ce quinté, qu'il a les moyens de remporter : il est notre favori. Notre dernière minute, le 2 Mon Ami l'Écossais, est un spécialiste de ce champ de courses, où il n'a jamais déçu, même s'il n'y a pas encore brillé. Sa dernière course étant bonne, il peut terminer dans la bonne combinaison.

En bas de tableau, le 14 Goldino Bello et surtout le 13 Stanzo présentent des profils intéressants. Attention au 7 Jeri, décevant en dernier lieu alors qu'il était notre favori. Mais son entraîneur, Mikel Delzangles, change tout avec lui, en le raccourcissant. Comme il a encore un quinté dans les jambes, il peut réussir un joli hold-up.

Les pronostics :

5. Tonnencourt

14. Goldino Bello

2. Mon Ami l'Écossais

7. Jeri

13. Stanzo

1. Roderick

4. Kihavahfushi

La dernière minute :

2. Mon Ami l'Écossais

Résultats du jeudi 16 septembre à Longchamp :

Notre favori a mal couru, la dernière minute termine 4e.