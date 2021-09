Loto : les résultats du lundi 13 septembre 2021

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 13 septembre 2021 est le suivant : 4 - 21 - 24 - 30 - 40 avec le 4 en numéro chance. Une cagnotte de 2 millions d'euros était en jeu.

Un chanceux joueur est parvenu à trouver la bonne combinaison et remporte le jackpot. 31 autres joueurs ont trouvé quatre bons numéros et le numéro chance, remportant chacun 5.933,40 euros. 255 autres joueurs ont gagné 510,40 euros après avoir coché quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 7 - 21 - 28 - 36 - 44.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 0027 6743 - C 7942 8890 - E 1898 0040 - H 0467 3053 - I 0361 0639 - L 2110 5903 - M 6134 7183 - Q 8816 0309 - S 5396 0974 - T 3789 5022.

Prochain rendez-vous, mercredi 15 septembre où une cagnotte de 2 millions d'euros sera de nouveau mise en jeu.