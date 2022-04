Quinté+ du samedi 16 avril 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 16 avril 2022 à Vincennes, le Prix Henri Levesque. Départ à 15h15. 15 partantes. Trot attelé. Groupe II. 2.700 mètres. Grande piste. Juments de 5 ans.

Belle course que ce groupe II, avec au départ quelques-unes des meilleures juments de 5 ans du moment. Six juments spécialisées dans le trot monté sont cependant laissées de côté dans notre sélection, le 11 Hallix, qui possède une belle qualité à l'attelage étant (un peu) notre regret.

Notre favorite, le 10 Huwaga, a été préparée pour ce semi-classique et sera vue devant les deux Abrivard, le 15 Hanna des Molles et le 9 Haziella d'Amour. Notre dernière minute, le 3 Haida Sautonne, vient de gagner facilement sur plus court mais avait bien fait sur la distance il y a trois courses de cela. Attention cependant au 5 Happy Valley, capable de franchir cette marche avec succès...





Les pronostics :

10. Huwaga

5. Happy Valley

15. Hanna des Molles

9. Haziella d'Amour

3. Haida Sautonne

12. Heliade du Goutier

7. Halicia Bella



La dernière minute :

3. Haida Sautonne