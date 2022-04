Euromillions : les résultats du tirage du mardi 12 avril 2022

Aucun joueur n'a eu la chance de remporter les 87 millions d'euros du jour. Ce mardi 12 avril, pour remporter la cagnotte mise en jeu pour l'Euromillions, la combinaison à jouer était la suivante : 21-30-31-35-47, ainsi que les deux étoiles chance 2 et 10.

Personne n'a donc deviné le tirage exact. Un joueur parvient cependant à décrocher 596 185,70 euros grâce aux cinq bons numéros et à une étoile chance. Quatre joueurs, dont un Français ont trouvé la bonne combinaison sans aucun numéro chance et décrochent 34 834,60 euros chacun. Enfin, 19 joueurs, dont 5 Français, on trouvé 4 bons numéros et les deux étoiles chance. Ils remportent 2 284,20 euros.



Le code My Million, qui permet à un joueur de gagner 1 million d'euros si le numéro de sa grille est tiré au sort, est le suivant : QA 116 8543. Le gagnant du MyMillion du jour, qui devient donc millionnaire, est un joueur des Hauts-de-France.

Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu vendredi 15 février, avec un jackpot de près de moins 99 millions d'euros à la clé.