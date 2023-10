Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 14 octobre 2023 à Auteuil, le Prix du Prince d’Ecouen. Départ à 15h15. 16 partants. Haies. Handicap. Listed-race. Terrain très souple. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Pas facile, même si notre favori, le 1 Raf Tavel, vient de faire une rentrée étincelante, finissant bien après avoir attendu et se classant deuxième ici-même.

Le 10 Iban Roque est un cinq ans de qualité, toujours performant à Auteuil et qui vient de rentrer convenablement sur le steeple-chase de Compiègne : il peut lui être directement opposé.

Bien connu à ce niveau, le 6 Six One vient de renouer avec le succès dans une course à conditions, d’où deux livres de pénalité. Il est une base à ce niveau, surtout pour les places.

L’outsider de RTL, le 14 Rock and Roll,a déjà devancé Six One dans ce genre de confrontation. En forme et à l’aise sur ce parcours, il devrait mettre à profit sa condition physique avancée pour entrer dans la bonne combinaison du Quinté.

Attention enfin au 9 Lucky One, l'un des doyens de ce Quinté, lauréat d'une épreuve de ce genre au printemps, mais qui en a encore un dans les jambes...



















































































































































































Les pronostics :

1. Raf Tavel

10. Iban Roque

6. Six One

14. Rock and Roll

7. Dentor des Obeaux

8. File au Poteau

9. Lucky One











































































































































































L’outsider de RTL :

Résultats du jeudi 12 octobre 2023 à Chantilly :

Le favori de RTL (9e) n’était manifestement pas inspiré. L’outsider de RTL se classe 5e.