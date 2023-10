Loto : les résultats du mercredi 11 octobre 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mercredi 13 septembre est le suivant 6 - 10 - 15 - 16 - 24: avec le 8 en numéro chance.

Un joueur des Deux-Sèvres a remporté le jackpot en trouvant les cinq bons numéros et le numéro chance. Deux joueurs ont réussi à trouver la combinaison à cinq chiffres, remportant ainsi 106.292,80 euros. 57 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 910,20 euros. Enfin, 454 personnes ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 412,20 euros.

Les numéros du second tirage étaient les suivants : 8 - 25 - 36 - 37 - 47 .

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 3266 9846 - E 9611 6924 - F 5984 2614 - H 1754 8972 - J 3626 1593 - L 9499 1036 - P 0721 6755 - U 7061 9726 - V 1143 8024 - W 5261 2375.



Prochain rendez-vous avec le Loto vendredi 13 octobre, pour un tirage exceptionnel de 13 millions d'euros. Pour jouer à ce Super Loto, il faut un bulletin dédié. Cinquante chanceux seront en plus assurés de remporter 20.000 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info