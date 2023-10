Loto : les résultats du lundi 9 octobre 2023

Selon les résultats du Loto publiés dans la soirée par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 7 octobre est le suivant : 9 - 16 - 23 - 30 - 32 et le numéro chance 6.

Malheureusement, personne n'a remporté le jackpot en trouvant la bonne combinaison et le numéro change. Cinq personnes ont trouvé les 5 bons numéros, et empochent la coquette somme de 37.708,20 euros chacune. 53 personnes ont trouvé 4 bons numéros et le numéro chance, et repartent avec 868,20 euros chacune.



Les numéros du second tirage étaient les suivants : 5 - 7 - 19 - 20 - 25. Le numéro Joker+, lui, était le 2 210 066.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants :

A 5066 6110 - G 8194 2499 - K 7785 0832 - L 3009 8787 - L 6036 9684 - M 0414 5883 - M 0830 7779 - Q 5097 1393 - T 8694 8227 - V 7040 2064.

Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 11 octobre 2023. 12 millions d'euros seront mis en jeu lors de ce prochain tirage.

