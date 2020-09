Quinté+ du mercredi 9 septembre 2020 à Auteuil : les pronostics

publié le 08/09/2020 à 14:14

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 9 septembre 2020 à Auteuil, le Prix Alain et Gilles de Goulaine. Départ à 13h50. 14 partants. Haies. Handicap. Listed-race. 3.600 mètres. Chevaux de 4 ans.

C'est peu dire que le lot n'est pas relevé dans cette course pourtant labellisée listed-race. Nous ne sommes plus à une incohérence près, manifestement ! Bref. Deux chevaux se détachent singulièrement à l'étude du papier, le 9 Purple Light, qui a notre faveur, et le 5 Pinaclouddown, qui fut devancé cette année par notre favori.

Après ces deux bases absolues, c'est la bouteille à l'encre. Notre dernière minute, le 4 Gagneur, est invaincu cette année où il a remporté deux épreuves de niveau très moyen. Notons qu'il avait échoué radicalement à Auteuil à deux reprises l'an passé, mais qu'il a sans doute gagné en maturité.

Attention à Prince du Roume, le top-weight, qui reste compétitif en dépit de la surcharge pondérale que lui vaut sa récente victoire à Clairefontaine.



Les pronostics :

9. Purple Light

5. Pinaclouddown

4. Gagneur

1. Prince du Roume

6. Ayeth

2. Biscaya Storm

3. Zurekin

10. Sandrinella



La dernière minute :

4. Gagneur