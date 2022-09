Quinté du mercredi 7 septembre 2022 à Meslay-du-Maine : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté+ du mercredi 7 septembre 2022 à Meslay-du-Maine (Mayenne), la 10e Etape du Grand National du Trot. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course nationale. Groupe III. 2.775 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Le temps passe et les étapes du GNT défilent. Cette manche courue à Meslay-du-Maine est déjà la 10e du circuit : elle n’est pas la plus facile à analyser. Pourquoi ? Parce que celle qui est en tête du circuit, le 8 Eire d’Hélios, reste meilleure corde à gauche, tandis que le troisième, le 13 Django du Bocage, est associé à un jeune driver n’ayant pas (encore) l’expérience des quintés, là où il aurait fallu un pilote de grande expérience. Stéphane Meunier, son entraîneur, fait confiance à ses jeunes, voilà l'explication.

Deux rayures donc, même si le 11 Farrell Seven, qui reste sur une belle passe de trois, ne devrait avoir aucun mal, vu le niveau général, à remporter un quatrième succès d’affilée. Notre dernière minute, le 6 Faredgio Menuet, hérite ici d’un engagement en or, à la limite du recul au premier échelon. Faisant figure ici de régional de l’étape, il ne devrait pas décevoir.

Toujours en tête, le 3 Easton Of My Life, mérite crédit, pour son aptitude à tous les parcours et la drive d’Eric Raffin. Pour la cote, on se méfiera du 9 Héros de Fleur, rarement décevant à main droite…

Les pronostics :

11. Farrell Seven

6. Faredgio Menuet

3. Easton Of My Life

9. Héros De Fleur

14. Cash Du Rib

5. Guide Moi Forgan

12. Douceur Du Chêne

La dernière minute :

6. Faredgio Menuet

Résultats du lundi 5 septembre à Craon :

Le favori de RTL se classe 3e, juste devant la dernière minute. La sélection indique le Tiercé.



